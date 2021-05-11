Trabzonspor'un golü 64. dakikada Lewis Baker'dan gelirken, İttifak Holding Konyaspor'un golünü ise 82. dakikada Hadziahmetovic'ten geldi.

Trabzonspor'da Serkan Asan 19. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Trabzonspor 68, Konyaspor ise 49 puana yükseldi.

Bordo mavililer ligin son haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Konyaspor ise Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

18. dakikada Trabzonspor, sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Chikalleshi'nin pasında Sekidika, ceza sahasına girmek üzereyken Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serkan Asan'a direkt kırmızı kart gösterdi.

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

51. dakikada Sekidika'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır son anda golü engelledi.

52. dakikada Rahmanovic'in sol kanattan ortasında iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

54. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasının hemen dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

64. dakikada Trabzonspor golü buldu. Baker'ın ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

78. dakikada Edgar'ın ceza sahası içinde Daci'yle girdiği mücadelede maçın hakemi Ali Şansalan, penaltı kararı verdi. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Edgar'ın hareketinin faul olmadığını belirleyerek kararını değiştirdi.

81. dakikada İttifak Holding Konyaspor beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışında Guilherme ceza alanına ortasını yaptı. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza alanında kontrol eden Hadziahmetovic, bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı (Dk. 62 Skubic), Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Adil Demirbağ (Dk. 46 Jevtovic), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 84 Doğan Can Gölpek), Rahmanovic (Dk. 68 Daci), Sekidika, Cikalleshi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Baker, Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90+4 Hosseini), Nwakaeme, Ekuban

Goller: Dk. 64 Baker (Trabzonspor), Dk. 81 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 18 Serkan Asan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Edgar, Dk. 90+3 Baker (Trabzonspor), Dk. 37 Barış Yardımcı, Dk. 63 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor)