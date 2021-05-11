Ligde 306 müsabakada Adanaspor'un 3-0 hükmen galip ilan edildiği Menemenspor karşılaşması dahil 854 gol atılırken maç başına gol ortalaması 2,79, hafta başına düşen gol sayısı da 25,11 olarak gerçekleşti.

Altay'ın attığı 66 golle en skorer takım unvanını aldığı ligde Eskişehirspor 23 golle en az skor üreten ekip olarak dikkati çekti. Rakiplerinin 91 golünü engelleyemeyen Eskişehirspor kalesinde en fazla gol gören ekip olurken GZT Giresunspor ise yediği 25 golle en iyi savunma performansını gösterdi.

Gol krallığında zirve yine Marco Paixao'nun

Altay'dan Marco Paixao, 22 golle krallık yarışında ilk sırayı alırken, Portekizli golcü üst üste 3. kez bu unvanı elde etti.

Paixao'yu 19 golle GZT Giresunspor'dan Ibrahima Balde takip etti.

[Fotoğraf: AA]

Gollerin dağılımı

Ligdeki 854 golün 449'unu ev sahibi ekipler, 405'ini deplasman takımları attı.

Gollerin 1'i hükmen olmak üzere 598'si ayakla, 134'ü kafayla, 93'ü penaltıdan atılırken, futbolcular 28 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümünde (1 hükmen gol hariç) 368, ikinci yarılarda ise 485 gol kaydedildi.

Penaltılar

Toplam 118 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 93'ü gole çevrildi. Adana Demirspor 5, Altay, Aydeniz Et Balıkesirspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor üçer penaltı atışından faydalanamadı.

Adanaspor, Ankaraspor, Beypiliç Boluspor, GZT Giresunspor, İstanbulspor ve Yılport Samsunspor lehlerine verilen tüm penaltı vuruşlarını gole çevirdi.

Bu sezon takımların lehlerine verilen penaltı vuruşları, bunların kaçının gol olduğu ve aleyhlerine çalışan penaltıların dağılımı şöyle:

Takımlar Lehine Gol Kaçan Aleyhine Adana Demirspor 10 5 5 4 Adanaspor 4 4 0 9 Akhisarspor 5 3 2 11 Altay 12 9 3 6 Altınordu 9 8 1 5 Ankara Keçiörengücü 7 5 2 7 Ankaraspor 2 2 0 11 Aydeniz Et Balıkesirspor 11 8 3 7 Bereket Sigorta Ümraniyespor 7 4 3 7 Beypiliç Boluspor 6 6 0 5 Bursaspor 5 4 1 6 Eskisehirspor 3 2 1 11 GZT Giresunspor 1 1 0 5 İstanbulspor 8 8 0 5 Menemenspor 5 4 1 7 Royal Hastanesi Bandırmaspor 8 7 1 7 Tuzlaspor 9 7 2 5 Yılport Samsunspor 6 6 0 0

Bir maçta en az 3 gol atan isimler

Altınordu'dan Ahmet Dereli ve Altay'dan Marco Paixao, Eskişehirspor maçlarında dörder gole imza attı.

İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz Ankaraspor karşısında, Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında, Adanasporlu Ognjen Ozegovic ile Tuzlasporlu Thuram Eskişehirspor karşılaşmalarında, Bereket Sigorta Ümraniyesporlu Olanrewaju Kehinde Ankaraspor maçında, Menemensporlu Rasheed Akanbi ile Aydeniz Et Balıkesirsporlu Taşkın Çalış da Akhisarspor müsabakalarında fileleri üçer kez havalandırdı.