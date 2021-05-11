Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 37 yaşına giren İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Barcelona formasıyla 9 lig ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından 2018 yılında Vissel Kobe ile anlaşan Iniesta, düzenlediği basın toplantısında, "3 yıl önce futbola duyduğum arzu, aynı seviyede devam ediyor ve bunu sürdürerek yeni başarılar elde etme konusunda kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Vissel Kobe, Iniesta döneminde tarihinde ilk kez geçen yıl Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş ve 2019 Japonya İmparatorluk Kupası ile 2020 Japonya Süper Kupa'yı kazanmıştı.