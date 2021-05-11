Süper Lig'de 41. hafta mücadelesinde küme düşme mücadelesi veren Kayserispor bu sezon zor günler geçiren Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puan ile ayrıldı. Kayserispor bu sonuçla 17. sırada kalarak 41 puana ulaştı ve kümede kalma yolunda kritik bir puan aldı.

Medipol Başakşehir ise ligde 45 puanla 15. sırada yer aldı.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Hes Kablo Kayserispor, 2-0 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza yayı önünde topla buluşan Muhar'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

68. dakikada konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında Pedro Henrique, ceza sahasına doğru yaklaştı, açısını düzeltip çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Crivelli'nin ceza sahasında kafayla indirdiği topu önünde bulan Berkay, ayağının dışıyla şutunu çekti. Top, yandan auta gitti.

Mücadele, golsüz sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar (Dk. 46 Aleksic), Ravil Tagir, Duarte, Bolingoli (Dk. 63 Crivelli), Ndayishimiye (Dk. 62 Caiçara), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Tolga Ciğerci), Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Chadli

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Lennon (Dk. 77 Ramazan Civelek), Muhar, Avramovski (Dk. 82 Yasir Subaşı), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk. 77 Luckassen)

Sarı kartlar: Dk. 13 Bolingoli (Medipol Başakşehir), Dk. 83 Yasir Subaşı (Hes Kablo Kayserispor)