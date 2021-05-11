Organizasyonu bu yıl 27 Eylül-3 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Ercan, WST Dünya Direktörü Jason Ferguson'la yaptıkları girişimler sonucu organizasyonu Türkiye'ye almayı başardıklarını belirtti.

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Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, Juddy Trump, John Higgins, Mark Williams gibi dünya yıldızlarının da Türkiye'de misafir edileceğini anlattı.

"Bu organizasyonun ülkemize kazandırılmasında büyük katkısı olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dünya çapında 120 ülkede canlı yayınlanan ve tüm sezon boyunca 500 milyondan fazla ekrandan 1 milyar 600 milyon izleyiciye ulaşan bu organizasyon ülkemizin turizmine de katkı sağlayacaktır."

Ercan, son olarak bu yıl ev sahibi kontenjanından 2 Türk sporcunun da organizasyonda yer alacağını kaydetti.