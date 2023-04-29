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Spor
TRT HABER / AA 29.04.2023 18:40

MKE Ankaragücü Kasımpaşa'yı ağırlayacak

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MKE Ankaragücü Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Geride kalan iki haftada hanesine 6 puan yazdırarak rahatlayan MKE Ankaragücü, seyircisi önünde alacağı 3 puanla küme düşme kaygısından kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Sarı lacivertli ekip, son olarak Eryaman'da Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenmiş, ardından Atakaş Hataypor maçında 3 puanı hanesine yazdırmıştı. MKE Ankaragücü, bu sonuçlarla 34 puanla 12. sıraya tırmandı.

Selçuk İnan'ın ardından Kemal Özdeş'i göreve getiren Kasımpaşa, yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken, ardından 3 karşılaşmada 1 puan aldı.

Geride kalan 30 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi yaşayan İstanbul ekibi, topladığı 33 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

MKE Ankaragücü Kasımpaşa'yı ağırlayacak

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