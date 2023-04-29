MKE Ankaragücü Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Geride kalan iki haftada hanesine 6 puan yazdırarak rahatlayan MKE Ankaragücü, seyircisi önünde alacağı 3 puanla küme düşme kaygısından kurtulmanın hesaplarını yapıyor.
Sarı lacivertli ekip, son olarak Eryaman'da Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenmiş, ardından Atakaş Hataypor maçında 3 puanı hanesine yazdırmıştı. MKE Ankaragücü, bu sonuçlarla 34 puanla 12. sıraya tırmandı.
Selçuk İnan'ın ardından Kemal Özdeş'i göreve getiren Kasımpaşa, yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken, ardından 3 karşılaşmada 1 puan aldı.
Geride kalan 30 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi yaşayan İstanbul ekibi, topladığı 33 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısındaki mücadele 1-1 sona erdi.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...