İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetti.

Bu maça kadar bu sezon çıktığı üç deplasman maçından da puan alamayan MKE Ankaragücü, İstanbul'dan aldığı 3 puanla hasretini dindirdi.

İstanbulspor'u maçın uzatma dakikalarında buluduğu golle yenen MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Emra Kılınç ile 90+1. dakikada Ali Sowe kaydetti. Ankaragücü ligde 7 puana yükseldi.

Sarı-lacivertliler, ayrıca Süper Lig'de deplasmanda 9 maç sonra kazandı. Başkent ekibi son olarak Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 7 Mart 2021’de Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 1-0 galip gelmişti.

Ev sahibi İstanbulspor'un tek golünü ise 55. dakikada Valon Ethemi attı. 4 maç sonra yenilen İstanbulspor 8 puanda kaldı.

İstanbulspor ligin 10. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmadaki ilk önemli atak, 11. dakikada konuk ekip MKE Ankaragücü'nden geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

GOL - 16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Önündeki boş alanı katederek ceza sahası önüne kadar gelen Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı ara pasla sağ çaprazda bekleyen Emre Kılınç'la buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top, yan direğe de çarparak ağlarla buluştu. 0-1

28. dakikada MKE Ankaragücü'nde Taylan Antalyalı, topu bu kez Beridze'yle buluşturdu. Bu oyuncunun topuk pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Emre Kılınç, şutunu çekti. Kaleci Jensen topu kontrol etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

39. dakikada sarı-lacivertli ekip yine etkili geldi. Ceza sahası içindeki Emre Kılınç, defans oyuncusunu çalımla geçmeye çalışırken seken top Sowe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktasından vuruşunda, kaleci Jensen gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle bitti.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada konuk ekip MKE Ankaragücü, geliştirdiği kontratakta ikinci yarının ilk tehlikesini yarattı. Defanstan dönen topla yarı alanında buluşan Sowe, driplingle topu karşı kaleye kadar taşıdı. Kaleci Jensen'le karşı karşıya kalan Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 55. dakikada ev sahibi İstanbulspor, ilk etkili atağında beraberlik golünü buldu. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın yerden içeriye kestiği top, defanstaki Oğuz Ceylan'ın ayağından sekerek havalandı. Arka direkte bekleyen Ethemi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

76. dakikada Rroca'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda, top uzak köşeden dışarı çıktı.

GOL - 90+1. dakikada konuk ekip, bulduğu golle tekrar öne geçti. Sol kanattan Jese Rodriguez'in yerden sert çıkardığı topu kaleci Jensen çeldi. Havalanan top, Sowe'nin kafa vuruşuyla ağlarla buluştu. 1-2

Karşılaşma, konuk MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle bitti.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Ali Tuna

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic (Dk. 62 Melih Kabasakal), Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Rroca (Dk. 77 Aldin Cajic), Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz (Dk. 77 Sindri Guri).

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan (Dk. 90 Bahadır Gündördü), Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Pedro Rodrigues), Tolga Ciğerci, Emre Kılınç (Dk. 66 Jese), Pedrinho (Dk. 77 Ghayas Zahid), Beridze (Dk. 76 Anastasios Chatzigiovannis), Sowe (Dk. 88 Federico Macheda)

Gol: Dk. 16 Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 14 Muammer Sarıkaya, Dk. 29 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 80 Pedro Rodrigues, Dk. 87 Yasin Güreler (Dk. MKE Ankaragücü)

Osman Zeki Korkmaz: Bu hakemle iyi hatıralarımız yok

[Fotoğraf: AA]

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, gol yiyene kadar topa hakim olmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Golden sonra formasyon değiştirdik. Ankaragücü’nün daha önde basacağını düşünmüştük. Biz de bunun üzerine formasyon değişikliği yaptık. Oyun dengeli gidiyordu. Maçın genelinde 1-0 olduktan sonra etkili kontra atakları vardı Ankaragücü’nün. 1-1’i yakaladıktan sonra oyun ivmesini değiştirdik. Buradan da Gökhan Akkan’a geçmiş olsun diyorum, umarım ciddi bir şeyi yoktur. O süre oyun fazla durdu ve o dakikadan sonra başlayan maç daha başka bir maçtı ve Ankaragücü daha motive girdi. Biraz orada biz çok beklemenin etkisiyle motivasyonumuz düştü. Golden sonrada 2-2 yapabilirdik. Ama finalde kritik bir maçta kaybettik. Ankaragücü’nü tebrik ediyorum."

"Bu hakemle iyi hatıralarımız yok"

Korkmaz, müsabakanın hakemi Yasin Kol ile ilgili konuştu.

"Ben Ankaragücü’nde çalıştım. Gururla, keyifle görev aldım. Hayatım boyunca unutamadığım anlar yaşadım. İmkansızlıkların takımıdır. Kulübün kendi taraftarı hayat mücadelesi veren insanlardır. Ama maç öncesi yapılan açıklamayı samimi bulmuyorum. Bundan sonra bu hakem, bu algoritmayla maça verilirse aynı açıklamayı yapacaklar mı? Olumlu bir hatıra oluştu mu? Benim de antrenörlük hayatımda ve İstanbulspor’un bu hakemle iyi hatıraları yok. Oyun ikinci yarı 20 dakika durdu. İstanbulspor önden açıklama yapmayınca böyle oluyor. Kazanan hak ederek kazandı. Bu açıklama bence kulübün genelini bağlamaz. Onu yapan mekanizmayı Ankaragücü taraftarı yönetimi uyaracaktır."

Ömer Erdoğan: Oyuncularım ilk dakikadan beri görevlerini yerine getirdi

[Fotoğraf: AA]

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, çok önemli bir 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

"Biz buraya göreve geldikten sonra bütün kaybettiğimiz maçlar dahil hepsini başa baş oynadığımız, galip gelebileceğimiz maçları da 3 puanı yazdıramamıştık. Maçtan önce oyuncularıma çok önemli bir deplasman ve 3 puanla ayrılmamız gerektiğini iletmiştim. İstanbulspor lige çok renk katıyor. Bir oyun felsefesi olan, ön alan baskısıyla en çok top kazanan ve hücumda da etkili bir takım. Hafta içi oyuncularımızı buna yönelik çalıştırdık. Oyuncularımız ilk dakikadan itibaren görevlerini yerine getirdi. Yediğimiz gole kadar rakibe pozisyon vermedik. 3, 4 net pozisyon kaçırdık. Onlardan birini değerlendirseydik daha rahat maç izlerdik. Atamadığınızda tehlikeyle karşılaşıyorsunuz. Talihsiz bir gol sonrası 1-1’i İstanbulspor yakaladı. O dakikadan itibaren oyuncularıma inancım tamdı, galibiyeti çok isteyen oyuncu grubu vardı. Ankara’dan gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, iç saha gibi atmosfer oluşturdular. Oyuncularıma teşekkür ediyorum."

"Taylan sakatlık sonrası devam edemedi"

Erdoğan, maçın ikinci yarısında oyundan alınan Taylan Antalyalı’nın durumu ile ilgili konuştu.

"Taylan’ın sanırım aldığı darbe sonrası ayağında problem oldu ve oyuna devam edemedi. Onun da MR’ı çekilecek. Gökhan Akkan’da çarpışma yaşadı, kafasına darbe aldı. O ara devam etmek istedi. 5. oyuncu değişikliği yapılırken Gökhan devam edemeyeceğini söyledi. Macheda’yı oyuna alsaydık Gökhan’ı çıkartamayacaktık ve eksik olacaktık. Bahadır da oyuna girdikten sonra çok önemli kurtarışlar yaptı."