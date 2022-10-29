Eryaman Stadı'nda saat 14.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'de 8 puanla düşme hattında 17. sırada bulunan MKE Ankaragücü, 2 maçlık galibiyet özlemini Hatay ekibi karşısında dindirmeye çalışacak.

MKE Ankaragücü'nde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza alan Emre Kılınç forma giyemeyecek.

Ömer Erdoğan eski takımına karşı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ilk kez eski takımına karşı mücadele verecek.

Geride kalan 2 sezonda Hatayspor'ı çalıştıran Erdoğan, geçen sezon sonunda Hatay ekibinden ayrılmıştı. Bu sezonun 4. hatasında MKE Ankaragücü'nün başına geçen 45 yaşındaki teknik adam, eski takımına karşı ilk kez rakip olacak.

Süper Lig'de geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Hatayspor, çıkışını sürdürmek için Ankara ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve Christian Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Kamil Ahmet Çörekçi ve Simon Falette de maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Hatayspor, hava yoluyla Ankara'ya gidecek.

Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 10 puan toplayan bordo-beyazlı ekip, 15. sırada yer alıyor.