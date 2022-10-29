Başkent temsilcisi, oynadığı 5 maçı da kazanarak 14 puanla zirvede yer aldığı Efeler Ligi'nin 6'ıncı haftasında deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak.

Ali Yücel Spor Salonunda oynanacak maç, saat 15.30’da başlayacak.

Mavi-beyazlı ekip, 5 Kasım Cumartesi günü Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ ile Ankara’da karşılaştıktan sonra CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçı için Polonya’ya gidecek. Aluron CMC Warta Zawiercie ile 10 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın ardından Hatay’a geçecek Halkbank, 13 Kasım Pazar günü Hatay Büyükşehir Belediye Spor'a rakip olacak.

Almanya temsilcisi Berlin Recycling Volleys'i 16 Kasım Çarşamba günü Ankara'da konu edecek mavi-beyazlılar, 20 Kasım Pazar günü ALTEKMA ile İzmir deplasmanında puan mücadelesi verecek.