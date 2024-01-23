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Spor
AA 23.01.2024 10:20

MKE Ankaragücü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

MKE Ankaragücü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
[Fotograf: AA]

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Başkent temsilcisi, ligin son haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la 1-1, VavaCars Fatih Karagümrük de sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.

MKE Ankaragücü, 25 puanla 12. sırada yer alırken, İstanbul temsilcisi ise 21 puanla 16. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de çıktığı maçlardan 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, topladığı 21 puanla 16. sırada yer alıyor.

İki takım, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı.

Mücadele, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarının kadrosunda yer alan Ali Sowe ve Garry Rodrigues ile sakatlığı bulunan Alper Uludağ, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

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MKE Ankaragücü Fatih Karagümrük Süper Lig
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