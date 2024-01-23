MKE Ankaragücü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Başkent temsilcisi, ligin son haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la 1-1, VavaCars Fatih Karagümrük de sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.
MKE Ankaragücü, 25 puanla 12. sırada yer alırken, İstanbul temsilcisi ise 21 puanla 16. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de çıktığı maçlardan 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, topladığı 21 puanla 16. sırada yer alıyor.
İki takım, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı.
Mücadele, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarının kadrosunda yer alan Ali Sowe ve Garry Rodrigues ile sakatlığı bulunan Alper Uludağ, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.