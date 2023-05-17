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Spor
AA 17.05.2023 18:50

MKE Ankaragücü Antalyaspor'u ağırlayor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

MKE Ankaragücü Antalyaspor'u ağırlayor
[DepoPhotos]

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

MKE Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Fraport TAV Antalyaspor ise 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz…

MKE Ankaragücü Antalyaspor'u ağırlayor

Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada konuk ekip atağında Doğukan Sinik'in sağdan ceza sahasına ortasında Bertuğ Özgür Yıldırım topun üzerinden atladı ve meşin yuvarlak Fredy'e geldi. Fredy'nin sol direk dibine çektiği şutta kaleci Gökhan Akkan topu son anda kornere tokatladı.

12. dakikada ev sahibi takımda Arda Kızıldağ'ın kendi yarı alanından rakip savunma arkasına attığı topa hareketlenen Sowe, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sowe'un vuruşunda top auta giderek yan ağlarda kaldı.

24. dakikada ani gelişen konuk ekip atağında Larsson'un ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Doğukan Sinik'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın üzerine gitti.

28. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un soldan kullandığı köşe atışında Fernando, topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasının sağındaki Bertuğ Özgür Yıldırım'ın yaptığı kafa vuruşunda ağlara gitmek üzere olan meşin yuvarlağı Sowe, gol çizgisinin üzerinden kafayla uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda önemli bir pozisyon olmadı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

Stat: Eryaman Stadı

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Kısal

MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Atakan, Mujakic, Taylan, Dokanovic, Hanousek, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe

Antalyaspor: Helton, Floranus, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray, Fernando, Erdal Rakip, Fredy, Doğukan, Larsson, Bertuğ 

Sarı kart: Dk 44 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)

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