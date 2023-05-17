Vodafone Park'taki gol düellosu Adana Demirspor'un

Mücadelenin 44. dakikasında ev sahibi takım, Ertaç Özbir'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Adana ekibi 51'de Cherif Ndiaye ile skoru eşitledi. Henry Onyekuru 76'da konuk ekibin ikinci golünü kaydetti: 1-2.

İstanbul ekibi 80. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle beraberliği sağladı. 2-2. 84. dakikada ise Fatih Karagümrük'ten Ibrahim Dresevic kendi kalesine gol attı ve karşılaşmayı Adana Demirspor 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 44 puanda kalırken son haftaların formda ekibi Adana Demirspor üst üste 5. galibiyetini alarak puanını 63'e yükseltti.

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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rodrigues, penaltı noktasına hareketlenen Cherif Ndiaye'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

12. dakikada Shukurov'un hatalı geri pasında araya giren Cherif Ndiaye ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Kaleci Batuhan Şen'e çarpan top, hızını keserek kaleye yönelirken, Dresevic son anda meşin yuvarlağı kontrol ederek gole izin vermedi.

13. dakikada Adana Demirspor bir pozisyon daha buldu. Sol kanatta topla buluşan Akintola, ceza sahasına kat ederek çaprazdan çok sert vurdu, direğe çarpan top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Ozdoev, rakibinden kaptığı topla ceza sahasına hareketlenip, soldan atağa kalkan Borini'ye pasını aktardı. İtalyan futbolcu ceza sahasına girip kaleci Ertaç'tan sıyrılmak istedi. Ertaç son anda ayaklarıyla müdahale ederek tehlikeyi önledi.

44. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Lobjanidze'nin pasında sol kanatta topla buluşan Fabio Borini'nin ortası direkt kaleye yöneldi. Bu pozisyonda Ertaç Özbir'in elinden kaçırdığı meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Adana Demirspor mücadelede beraberliği yakaladı. Belhanda'nın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, Levent Mercan'dan sıyrılıp ceza sahası içi son çizgisine girip, kale sahasına ortaladı. Savunmadan önce topa ayak koyan Cherif Ndiaye, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

58. dakikada sol kanatta Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Borini, savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze'ye pasını aktardı. Gürcü futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Ertaç uzanarak gole izin vermedi.

76. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahası önünde topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içi sol çaprazındaki Belhanda'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun pasında kale sahasına hareketlenen Onyekuru, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

80. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Feghouli'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Colley, arka direğe hareketlenen Diagne'ye yerden ortaladı. Golcü futbolcu sol ayağıyla üzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 2-2.

84. dakikada Adana Demirspor bir kez daha önce geçti. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği sert ortada, Dresevic ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi: 2-3.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ogün Kamacı

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov (Dk. 72 Nicholas), Ozdoev, Lobjanidze (Dk. 71 Colley), Feghouli (Dk. 81 Ljajic), Borini (Dk. 84 Kerim Frei), Diagne

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson (Dk. 78 İsmail Çokçalış), Morel, Semih Güler, Rodrigues, Yusuf Sarı (Dk. 90 Furkan Soyalp), Gökhan İnler (Dk. 69 Emre Akbaba), Badou Ndiaye, Akintola (Dk. 70 Onyekuru), Belhanda (Dk. 90 Gulbrandsen), Cherif Ndiaye

Goller: Dk. 44 Borini, Dk. 80 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 51 Cherif Ndiaye, Dk. 76 Onyekuru, Dk. 84 Dresevic (Kendi kalesine) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 1 Gökhan İnler, Dk. 61 Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Dk. 21 Shukurov, Dk. 34 Rayyan Baniya, Dk. 65 Dresevic, Dk. 90+4 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük)