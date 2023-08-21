MKE Ankaragücü Adana Demirspor karşısında

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Eryaman Stadı'nda yapılan denetim sonucunda, saha zemininin sporcu sağlığı açısından müsabaka oynamaya uygun olmadığının belirlenmesi nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınan maç saat 21.00'de başladı. Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapıyor.

MKE Ankaragücü, sezona deplasmanda aldığı 3-2'lik Kasımpaşa yenilgisiyle başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda da Hırvatistan ekibi Osijek'i eleyerek play-off turuna kalmayı başaran Yukatel Adana Demirspor ise Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenmişti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Gökhan Barcın.

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Djokanovic, Mujakic, Radakovic, Mert Çetin, Kitsiou, Hayrullah Bilazer, Efkan Bekiroğlu, Tolga Ciğerci, Sowe, Cephas.

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Gravillon, Svensson, Emre Akbaba, Akintola, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Rodrigues, Stambouli, Niang.