Filenin Sultanları doludizgin

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki 3'üncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Almanya’nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleyi, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç da izledi.

Almanya’da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen Türk vatandaşlar, millileri yalnız bırakmadı. Milliler, gruptaki 4. maçında 23 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00’de Yunanistan ile karşılaşacak.

Ay yıldızlılar gruptaki ilk maçında İsveç'i, ikinci maçında ise Azerbaycan'ı 3-0'lık skorlarla geçmişti.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye: 3 - Çekya: 1

Salon: Castello

Türkiye: Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Kübra Akman, (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Aslı Kalaç)

Çekya: Havelkova, Koulisiani, Orvosova, Mlejnkova, Jehlarova, Valkova (Digrinova, Dostalova Hodanova, Pavlova, Pelikanova, Brancuska, Jedlickova)

Setler: 25-23, 25-20, 20-25, 25-17

Süre: 112 dakika (32, 26, 29, 25)

Maç programı

23 Ağustos Çarşamba: 18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe: 21.00 Türkiye-Almanya

4 ülke ev sahipliği yapıyor

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

[Fotoğraf: AA]

Şampiyonada gruplar şu şekilde oluşuyor:

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya