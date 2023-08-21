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Spor
AA 21.08.2023 16:45

Galatasaray UEFA'ya kadro bildirimi yaptı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile yapacağı maçlar için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech, kadroda yer almadı

Galatasaray UEFA'ya kadro bildirimi yaptı
[Fotograf: AA]

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, yeni transferlerden Kerem Demirbay listede yer alırken, Tete ve Hakim Ziyech ise kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.

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