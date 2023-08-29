Minik okçular Mete Gazoz'u örnek alıyor

Son olimpiyat şampiyonu ünvanını elinde bulunduran ve geçtiğimiz günlerde dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan Mete Gazoz, Eskişehirli çocuklara ilham oluyor.

Mete Gazoz’un başarılarıyla mutlu olan minikler, onun gibi olma hayalleri kurarak okçuluk eğitimi alıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Eskişehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından verilen okçuluk kurslarına katılan çocuklar, ata sporu olan okçuluğu öğrenirken, çeşitli yönlerden de gelişim sağlıyor.

"Mete Gazoz’lar yetiştirmeye çalışacağız"

Eskişehir’de okçuluk eğitimi veren Hakan Özbek, Mete Gazoz’un elde ettiği başarıların ardından kursa kayıtlarında artış yaşandığını söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Özbek, çocukların Mete Gazoz’u örnek alarak, okçuluğa ilgi duyduklarını, onun gibi olmak istediklerini ve büyük bir hevesle kursa kayıt olduklarını dile getirdi.

"7 yıldır okçuluk antrenörlüğü yapıyorum. Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu olduğunda kursumuzda çok fazla artış gözlendi. Mete Gazoz çocuklara rol model oldu. Bu son dünya şampiyonluğundan sonra her gün yeni kayıt almaya başladık ve gruplarımız şu an çok kalabalık oldu. Antrenmanlarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah başka Mete Gazoz’lar yetiştirmeye çalışacağız. Gelen çocuklar ilk olarak Mete Gazoz’dan özenerek geldiklerini söylüyor. Mete Gazoz’u televizyonda gördükleri ve okçuluğu onunla tanıdıklarını söylüyorlar.

Yeni başlayanlar hafta içi 1-2 saat ok atıyorlar ve okçuluğun temelini öğreniyorlar. Elit grup dediklerimiz ise hem salonda çalışıyor hem de ara sıra açık alana çıkıp uzun mesafe çalışmalarıyla devam ediyor. Okçuluğun en önemli faydaları dikkat ve konsantrasyonu sağlaması. Onun dışında kas gelişiminde çok büyük faydası var. Tendonların gelişimine, omuz yapısına ve özellikle duruş bozukluğuna yani omurga eğriliklerine yarar sağlıyor. Uzmanlarımızın da bize yönlendirdiği bir sürü öğrencimiz var, odaklanmayı hayatın her alanına taşıyabilecek yani sınavlarda dahi faydasını görecekler bunun açıkçası. Güzel ama zor bir branş aslında. Öğrenmesi de zordur ve çok fazla çalışma gerektirir."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

"Mete Gazoz’u canlı yayınlarda izleyerek ona özendim"

Eskişehir’de yaşayan 12 yaşındaki Aliye Önalan, Mete Gazoz’u televizyondan izlediğini ve ona hayran kaldığını söyledi.

Önalan, aldığı eğitim ve gösterdiği azimle birlikte gelecek yıllarda Mete Gazoz gibi başarılara imza atmak istediğini söyledi.

"Küçük yaşta babamın bu spora olan ilgisiyle birlikte beni de okçuluğa yazdırdılar. Babamla birlikte Mete Gazoz’un canlı yayınları izleyerek bende de büyük bir özenti başladı ve onun üzerine giderek nişancılık konusunda kendimi geliştirdim. Başlayalı 8 buçuk ay falan oldu. Okçuluğun konsantrasyonu arttırdığı gerçekten söylenir ve ben gerçekten doğru olduğuna eminim çünkü okçuluğa başladıktan sonra sınavlarındaki artış, kitap okuma ve onlara olan konsantrasyonum gelişti, iyi etki gösteriyor. İleride hedefim müsabakalarda iyi şeyler yapıp en iyisi olmaya çalışmaktır."