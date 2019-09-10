Millilerden Moldova'da farklı galibiyet10 Eylül 2019 Salı 23:36 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 23:58
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye, deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup etti.
20. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cenk Tosun'un kale önünde uygun pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Koşelev meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada Sandu, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleye yönelen meşin yuvarlak, ceza sahasında Merih Demiral'ın kafasına çarparak yön değiştirdi ve üstten kornere çıktı.
37. dakikada Türkiye öne geçti. Dorukhan Toköz, savunmanın arkasına ara pasını gönderdi. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Cenk Tosun, kale alanına yöneldi. Topu ileri çıkan kaleci Koşelev'in üzerinden aşıran Cenk'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısını Türkiye 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
57. dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün ceza sahası dışında kaleye uzak bir mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-2.
64. dakikada Dorukhan Toköz, ara pasında topu Cenk Tosun ile buluşturdu. Cenk'in ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Koşelev'i geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
79. dakikada Türkiye üçüncü golü buldu. Mehmet Zeki Çelik, sağ kanattan ceza alanına ortaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun yatarak vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-3.
88. dakikada A Milli Takım, skoru 4-0'a getirdi. Yusuf Yazıcı'nın ceza yayı içinde yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 0-4.
A Milli Takım karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Kaynak: AA