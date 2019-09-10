Beşiktaş, Süper Lig'in dördüncü haftasında karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Milli takım kampında sakatlanan Oğuzhan Özyakup’un hafta sonuna kadar yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Oğuzhan’nın yokluğunda Elneny ve Atiba arasında seçim yapacak.

Atiba'nın iyileşmesinden sonra orta sahadaki rekabet de arttı.

Elneny’yi Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında beğenen deneyimli teknik adamın Mısırlı futbolcu ile yakından ilgilendiği gözlendi.

Atiba Hutchinson'ı bu hafta riske etmek istemeyen Avcı’nın Cuma günü yapılacak son antrenmanın ardından nihai kararını vereceği öğrenildi.

Yeni transfer Abduley Diaby’i de antrenmanda istekli görüntü çiziyor.

Abdullah Avcı, uyum sürecini daha erken atlatması için Malili oyuncuyla özel olarak ilgileniyor.

Sakatlığını yavaş yavaş atlatan Burak Yılmaz da bireysel antrenör eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı.

Tecrübeli golcünün takıma dönüş tarihi, yapılacak testler sonrasında netlik kazanacak.



Kaynak: TRT Spor