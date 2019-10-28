Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Lüksemburg'da düzenlenen eleme turundaki ikinci maçında ev sahibi ülke ile karşı karşıya geldi.

Milliler, 16 ve 88. dakikalarda Ali Sühan Demirel, 52. dakikada Ahmetcan Kaplan ve 77. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın golleriyle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Lüksemburg'un tek golünü ise 34. dakikada Eldin Dzogovic attı.

Grupta oynanan diğer müsabakada ise İtalya, Kuzey İrlanda'yı 2-0 yendi.

Türkiye, bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılar, grupta 3. ve son maçını 30 Ekim Çarşamba günü İtalya ile yapacak.

Öte yandan milli takımın maçını Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ile TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber tribünden takip etti.

Kaynak: AA