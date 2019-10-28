Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinin ardından düzenlediği basın toplantısında, galibiyetinden dolayı Beşiktaş'ı tebrik etti.

"Bir kabahatli arıyorsanız karşınızda duruyor"

Müsabakanın ilk yarısında iyi olduklarını ancak yedikleri golden sonra oyunun istedikleri gibi gitmediğini belirten Terim, şunları söyledi:

"Bireysel olarak da takım halinde de birtakım şeylerin farkındayız. Bu eşiği atlatabilir miyiz diye bazı şeylerde ısrar ediyorum ama maalesef bu olmuyor. Açıkçası ocak ayını gösteriyorum. Burada sıkıntı ve sorun varsa, hata benim. Israr eden benim, oynatan benim. Dolayasıyla hata benim. Bu, takım halinde de bireysel anlamda da Fatih Terim'in takımına benzemiyor. Zaten benim de sıkıntım ondan."

Fatih Terim, ocak ayına kadar sıkıntı çekeceklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Beraber olduğumuz arkadaşlarımızın nerede olduklarının farkına varması lazım. Bu da kısa zamanda olmuyor. Muhakkak ki bunun iki yolu var. Bir tanesi elimizde eğer onu kompanse edecek oyuncu varsa oyuncu değişikliği. Yoksa hangi sistem ve taktikle oynarsanız oynayın işin temeli değişmez. Önce Galatasaray, sahada Galatasaray gibi oynamalı. O yüzden biraz sıkıntı çekeceğiz ama biz hiçbir şeyi yarıda bırakmadık, pes etmedik. Sonuç itibarıyla rakibimize, koca Beşiktaş'a yenildik. Şu anda puan olarak öndeyiz. Biz kayıplarımıza üzgünüz. Biz 'Galatasaray gibi oynayalım da yenilelim.' diyemediğimiz için üzgünüz. Allah izin verirse yakında deriz. Ancak bir kabahatli arıyorsanız karşınızda duruyor."

"Beni hedef olarak alın"

Fatih Terim, takımda bazı değişikliklerin olabileceğine yönelik mesajlarını daha önce verdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben testi kırılmadan konuştuğumuz için çok rahatım. Bu arada eksik Real Madrid ve eksik PSG'ye yenildiğimiz için özür dileriz. Orada bir hata yaptık onları yenemedik. Bunu da bazı arkadaşlara söyleyeyim de... Bu değişimin Galatasaray'a zarar vermemesini istiyorum. Sancılı olacağı kesin. Sıcak olacağı kesin. Sonuç olarak o ateşte ben yanıyorum. Sorumluluğunu ben alıyorum, bedelini de ben ödüyorum. Önümüzde bizi bekleyen zor süreci inşallah atlatacağız. Bunun için varız. Tecrübemiz, bilgimiz ve yüreğimiz buna müsait. Siz beni hedef olarak alın, oyuncuları bırakın. Çünkü ben seçiyorum."

Takımda memnun olmadığı oyunculara durumu anlattığını aktaran deneyimli teknik adam, "Ben arkadan dolanmalardan çok hoşlanmam. Onun için onlarla bunu paylaşırım. Memnun olmadıklarımızı da memnun olacak duruma getireceğiz inşallah. Temmuz ayını beklemeden ocak ayında da ayrılabiliriz. Biz zaten operasyonu ocak aylarında yapıyoruz. Ayrıca satmadan alamadığımızı da bir kenara yazıyoruz. Kimseyi alamayabiliriz" dedi.

Performansı tartışılan Younes Belhanda'nın son dönemde bazı tatsızlıklar yaşadığını vurgulayan Terim, "Çenesi kırıldı. Biraz tatsızlık yaşandı. Bunların hepsi bir handikap onun için. Artık tek tek bakmaktansa potadaki herkese bakmayı doğru buluyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Bazılarına haksızlık etmiş olabilirim"

Fatih Terim, takımda Türk futbolcuların fazla süre alamamasıyla ilgili bir soru üzerine, şöyle konuştu:

"Bu yabancı kuralı varsa, 11 yabancıyla çıkabilirsiniz. Bu ülkeye birçok oyuncu yetiştirmiş bir insan olarak Türk oyunculara bakış açım çok açık. Hazırlıyoruz. Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. Hatta 17-18 yaşındakileri bile görebilirsiniz. Teknik adamın bir oyun anlayışı vardır. Biz elimizdeki oyunculara göre hareket etmeye başladığımız zaman kayıplar oluyor. İleride baskı kurmayan, kaptırdığı topa baskı kurmayan bir Galatasaray olursa bunun bedelini hoca ödemeli. Ben hata yaptım, ben yanıldım. Olabilir. Ancak henüz daha işin çok başındayız. Ümit ederim düşündüklerimi yapabilirim."

Gelecek sezon yeni bir takım kurmak zorunda kalacaklarını anlatan Terim, "Biz ocak ve mayıs aylarına kadar böyle devam etmek zorundayız. Allah yardımcımız olsun. Bir şeyler değişecek. Bundan emin olabilirsiniz" dedi.

Ryan Babel'in yetenekli bir oyuncu olduğunu anlatan Terim, "Babel eski takımına karşı oynadı. Ben de onu onore etmek için çıkartmayı düşünmedim. Babel, Babel gibi olduğu zaman bize çok faydası olacak. Daha iyi oynayacak inşallah" şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA