Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milliler, EURO 2020 öncesi iki özel maç yapacak
[Fotoğraf: AA]
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 27 Mayıs Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.
Karşılaşmaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
Sıradaki Haber
Milli pentatlet Özyüksel'den Laser Run'da dünya rekoru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz