Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 02:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten bronz madalya
[Fotoğraf: AA]
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, FINA Dünya Kupası 400 metre karışıkta Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.
Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentinde düzenlenen organizasyonda 23 yaşındaki milli sporcu, 400 metre karışık yarışını 4 dakika 32.64 saniyelik derecesiyle üçüncü tamamladı.
Bu derecesiyle Türkiye rekoru kıran Viktoria Zeynep Güneş, bronz madalyayı boynuna taktı.
Etiketler: Milli Sporcular
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