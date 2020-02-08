Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa'da düzenlenen Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında milli sporcu Merve Tuncel'in serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçtiği belirtildi.

Açıklamada, Tuncel'in 2020 Tokyo Olimpiyatları bileti aldığı duyuruldu.

Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu sözlere yer verdi:

"Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat yüzme müsabakalarında 1500 metre serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Merve Tuncel'i kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Merve Tuncel'e 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."