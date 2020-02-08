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Federer ve Nadal, Afrikalı çocuklar için korta çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
İsviçreli tenisçi Roger Federer, altıncısı düzenlenen "Afrika için maç" isimli yardım organizasyonunda İspanyol raket Rafael Nadal'ı 2-1 mağlup etti.
Güney Afrika'nın Cape Town kentinde Afrikalı çocukların eğitimine destek amaçlı yapılan gösteri maçında dünya 3 numarası Federer, dünya sıralamasının 2. basamağında yer alan Nadal karşısında 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerlerle 2-1 galip geldi.
Öte yandan, ABD'li iş adamı Bill Gates ve komedyen Trevor Noah da organizasyona yardım için turnuvada yer aldı. Federer-Gates çifti, Nadal-Noah ikilisini gösteri maçında 6-3 yendi.
Etiketler: Federer Nadal afrikalı çocuklar afrika için maçSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 02:45
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