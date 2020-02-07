Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final ilk maçında rotasyona giden ve Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan sarı kırmızılılar, ideal kadroya dönecek.

Teknik direktör Fatih Terim, hafta içinde oynanan mücadelede 8 farklı isime görev vermişti.

Tecrübeli teknik adamın son 4 haftadır kazanan takımı, sakat ve cezalı oyuncular dışında bozması beklenmiyor.

Fatih Terim'i kadro kurgusu açısından düşündüren en önemli konu ise Younes Belhanda’nın sarı kart cezalısı olması.

Son haftalarda Faslı oyuncuyu savunmanın önünde Lemina ile birlikte oynatan Terim’in Belhanda’nın yokluğunda ilk alternatifi Jean Michael Seri olacak.

Bu sezon 6 maçta 90 dakika forma giyen Fildişli oyuncu ilk alternatif olsa da Fatih Terim’in bu pozisyonda Taylan Antalyalı’ya da şans verebileceği öğrenildi.

Aytemiz Alanyaspor maçında ileri uçta Sekidika'ya şans veren Fatih Terim'in Falcao ve Andone'nin yokluğunda şansını iyi kullanan Adem Büyük'e forma vermesi bekleniyor.