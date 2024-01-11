Milli yelkenci Ecem Güzel'den olimpiyat kotası

Ecem Güzel, Arjantin'de Mar del Plata şehrinde düzenlenen ILCA 6 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Altın Grup'ta mücadele etti.

Galatasaraylı sporcu yarışı 289 puanla yarışı 39. sırada tamamladı. Bu derecesiyle Ecem, Paris 2024 için Türkiye'ye yelkendeki ilk kotasını getirdi.

Bakan Bak milli yelkenci Ecem Güzel'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yelken branşında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'ye ilk kotayı kazandıran milli sporcu Ecem Güzel’i kutladı.

“Arjantin'in Mar del Plata şehrinde düzenlenen ILCA 6 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Altın Grup'ta mücadele eden ve yarışı 289 puanla 39. sırada tamamlayarak ülkemize Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na yelken branşındaki ilk kotasını kazandıran milli sporcumuz Ecem Güzel'i kutluyorum. Milli sporcumuzun bu önemli başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere, kulübü Galatasaray’a, antrenörlerine ve destek veren herkese teşekkür ediyor, Ecem Güzel’e Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."