Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Pemra Özgen İngiltere'de çeyrek finalde
Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükseldi.
W25 Pro-Series Birmingham Turnuvası'nda ilk turda 2 numaralı seribaşı Gürcü Mariam Bolkvadze'yi 5-7, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Pemra, ikinci turda Estonyalı Elena Malygina ile karşılaştı.
İlk seti 6-0 kaybeden milli tenisçi, diğer setleri 7-5 ve 6-4 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Pemra Özgen, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Talia Neilson Gatenby ile karşı karşıya gelecek.
Son Haberler
- 22:44
- 22:40
- 22:37
- 22:36
- 22:26
Sıradaki Haber
Furkan Akar Erzurum'da coşkulu karşılama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz