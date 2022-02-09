Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Valentin Rosier Göztepe maçında yok
Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Göztepe ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı kulübü internet sitesine açıklamada bulunan sağlık kurulu koordinatörü Kerem Ülkü, 25 yaşındaki sağ bekin bu akşam gerçekleştirilen antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hissettiğini bildirdi.
Ülkü, sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Rosier'in tedbir amaçlı Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.
Beşiktaş, 10 Şubat Perşembe günü Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçta Göztepe'yi konuk edecek.
Valentin Rosier’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/4yETXg1FXG— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 9, 2022
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