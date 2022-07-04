Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tekvandocu Nafia Kuş'tan altın madalya
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar +67kg kiloda Nafia Kuş ile erkekler 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı.
Nafia Kuş, finalde karşılaştığı Faslı Fatima-Ezzahra Aboufaras'ı 5-0 yenerek altın madalya kazandı.
Ömer Faruk Dayıoğlu ise yarı finalde karşılaştığı Faslı rakibi Omar Lakehal'e 26-23 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
NAFİA KUŞ'TAN ALTIN MADALYA!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 4, 2022
Akdeniz Oyunları Kadınlar Tekvando +67kg finalinde sporcumuz Nafia Kuş, Faslı rakibi Fatima-Ezzahra Aboufaras'ı 5-0 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.
Tebrikler ve teşekkürler Nafia! pic.twitter.com/Tz75MHQcEa
Etiketler: Cezayir
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