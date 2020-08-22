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Milli takımlarda yeni görevlendirmeler
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Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit Milli Takım'da yeni görevlendirmeler yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Oğuz Çetin TFF Futbol Gelişim Direktörü, Tolunay Kafkas Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu, Rüştü Reçber TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı, Hami Mandıralı da A ve Ümit Milli Takımları Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü oldu" denildi.
Etiketler: milli takımlar türkiye futbol federasyonuSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 23:59
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