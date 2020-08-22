Haber Giriş: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük Şota Arveladze'nin yeğenini transfer etti
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Gürcistanlı milli futbolcu Vato Arveladze'yi kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Şota Arveladze'nin yeğeni olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
"Gürcistan'dan çıkıp Avrupa futbolunda başarılar yaşayan Arveladze ailesinin genç ferdi Vato Arveladze, bu sezon Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı 22 yaşındaki Vato Arveladze, Gürcistan ve Polonya Süper liglerinde forma giydi. Gürcistan Milli Takımı formasını da terleten genç Arveladze'ye başarılarla dolu bir sezon dileriz."
Etiketler: Fatih Karagümrük Vato Arveladze transferSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:03
Son Haberler
- 19:47
- 19:34
- 19:21
- 19:13
- 18:54
Sıradaki Haber
Fenerbahçe hazırlık maçında berabere kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz