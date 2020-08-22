Karşılaşma Fenerbahçe YouTube Katıl’dan canlı olarak yayınlandı.



2020-2021 sezonu hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren sarı lacivertli takım, ikinci hazırlık maçında Süper Lig’in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'le karşılaştı.

Fenerbahçe'nin gollerini 7. dakikada penaltıdan Ozan Tufan ile 47. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydederken, Fatih Karargümrük'ün gollerini ise Alassane Ndao 5 ve 77. dakikalarda attı.



Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe müsabakanın ilk yarısına Harun Tekin, Serdar Aziz, Zanka, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gönül, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Garry Rodrigues, Mame Thiam 11’iyle başladı.



Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Thiam bu sezon ilk kez sarı lacivertli forma ile sahaya çıktı. Yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş da Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

Muriç, Dirar ve Tolgay kadroda yer alamadı

Öte yandan sarı lacivertlilerde kamp kadrosunda yer almayan Allahyar, Tolga Ciğerci ve Sosa maç kadrosunda yer almazken; Vedat Muriç, Nabil Dirar ve Tolgay Arslan’ın ise sakatlıklarından dolayı maçta yer almadığı belirtildi.

Sarı lacivertlilerde yeni transferler Sinan Gümüş ve Novak’ın ise antrenman eksikliği nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi.

Kaptanlar Gökhan ve Caner

Karşılaşmaya, 4 yıl sonra sarı lacivertli formaya dönen Gökhan Gönül kaptan olarak çıktı.

Maçın 66. dakikasında oyundan çıkan Gönül, kaptanlık pazubandını yine 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye dönen Caner Erkin’e bıraktı.