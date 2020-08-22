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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Muhammed Gönülaçar ile anlaştı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncu Muhammed Gönülaçar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Muhammed Gönülaçar, Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.
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