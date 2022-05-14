Caxias do Sul kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, finalde Ukrayna ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup eden Erkek Voleybol Milli Takımı, böylece üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

ALTIN MADALYALAR PEŞ PEŞE!



24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda erkek voleybol milli takımımız, finalde Ukrayna’yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu! pic.twitter.com/tWPA2OgA3n — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 13, 2022

Kadın Voleybol Milli Takımı da Brezilya'daki oyunlarda İtalya'yı finalde mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olmuştu.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) finalde Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

"24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Ukrayna İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nı mağlup ederek altın madalya kazanan Türkiye İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'mızı canı gönülden kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."