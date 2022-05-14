Milli sporculardan ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu
Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Erkek Voleybol Milli Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Caxias do Sul kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, finalde Ukrayna ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup eden Erkek Voleybol Milli Takımı, böylece üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
ALTIN MADALYALAR PEŞ PEŞE!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 13, 2022
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda erkek voleybol milli takımımız, finalde Ukrayna’yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu! pic.twitter.com/tWPA2OgA3n
Kadın Voleybol Milli Takımı da Brezilya'daki oyunlarda İtalya'yı finalde mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olmuştu.
Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) finalde Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.
"24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Ukrayna İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nı mağlup ederek altın madalya kazanan Türkiye İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'mızı canı gönülden kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
- 14:38
- 14:25
- 14:23
- 13:39
- 14:36