Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İlke'nin de aralarında yer aldığı 18 sporcunun katılımıyla yapılan finalde binicilik, eskrim, yüzme ve laser run etapları gerçekleşti.

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Yeni formatta 90 dakika içinde yapılan yarışta başarılı bir performans gösteren milli pentatlet, üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.