Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli pentatlet İlke Özyüksel dünya üçüncüsü oldu
[Fotoğraf: AA]
Milli sporcu İlke Özyüksel, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası 3. etabında bronz madalya kazandı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İlke'nin de aralarında yer aldığı 18 sporcunun katılımıyla yapılan finalde binicilik, eskrim, yüzme ve laser run etapları gerçekleşti.
[Fotoğraf: AA]
Yeni formatta 90 dakika içinde yapılan yarışta başarılı bir performans gösteren milli pentatlet, üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
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