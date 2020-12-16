Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, çekişmeli geçen ikinci gün yarışları tamamlandı.

Kadınlar kategorisinde milli sporculardan Sıla Kara altın, Ceren Yıldırım gümüş madalya kazanırken, Kazakistan'dan Milena Skubkova ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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Erkeklerde Ukrayna'dan Taras Filiak birinci, aynı ülkeden Mykhallo Karpushyn ikinci, Özbekistan'dan Komijon Tukhtaev ise üçüncü sırada yer aldı.

Kayak merkezinde düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyalarını Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, FIS Yarışma Delegesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kıyıcı, federasyon yönetim kurulu üyeleri Cafer Nuroğlu, Süleyman Yıldırım, Mustafa Taşdemir, Zafer Dumlu, genel sekreter Tevfik Odabaşı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil takdim etti.