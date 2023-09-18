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Spor
AA 18.09.2023 10:45

Milli sporcular Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı

Milli sporcular, Karadağ'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya elde etti.

Milli sporcular Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Budva kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Şampiyonada Türkiye'yi, Hatice Gökçe Emir, Defne Eylül Kılıç, Eyşan Ateş, Deniz Oskay, Ada Kaplan, Selen Camcı, Alya Arslan, Nil Deniz Tarhan, Şimal Salman ve Dilara Taşyürek temsil etti.

Genç, yıldız ve küçük kategorilerinde yarışan milli cimnastikçiler, organizasyonda 18 madalya kazandı.

Organizasyonda genç, yıldız ve küçük milli takımlar altın alırken, bireysel milli takımı da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada madalya elde eden sporcular ise şunlar:

Altın:

Gençler labut: Hatice Gökçe Emir

Yıldızlar genel tasnif: Ada Kaplan

Yıldızlar labut aleti: Selen Camcı

Küçükler genel tasnif: Nil Deniz Tarhan

Gümüş:

Gençler genel tasnif: Hatice Gökçe Emir

Gençler top aleti: Defne Eylül

Gençler çember: Hatice Gökçe Emir

Gençler kurdele: Hatice Gökçe Emir

Yıldızlar top aleti: Ada Kaplan

Yıldızlar çember aleti: Ada Kaplan

Küçükler top aleti: Nil Deniz Tarhan

Bronz:

Yıldızlar top aleti: Alya Arslan

Küçükler genel tasnif: Şimal Salman

Küçükler çember aleti: Nil Deniz Tarhan

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