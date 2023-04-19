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Spor
AA 19.04.2023 21:31

Milli sporcular bronz madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Soner Demirtaş ile Emrah Ormanoğlu bronz madalya elde etti.

Milli sporcular bronz madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, repesaj mücadelesinde Azerbaycanlı Dzhabrail Gadzhiev'i 5-4 mağlup edip, bronz madalya müsabakasında Bulgar Ali Pasha Ruslanovich Umarpashaev'le eşleşti. Bulgar sporcunun sakatlığı nedeniyle müsabakaya çıkamaması üzerine, bronz madalyanın sahibi Soner Demirtaş oldu.

Serbest stil 61 kiloda mücadele den Emrah Ormanoğlu da Fransız rakibi Arman Eloyan'ı 2-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

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