Türk Telekom'un 7Days Avrupa Kupası yarı finalindeki rakibi belli oldu

Ankara Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 86-76 yenerek son 4 takım arasına kalan mavi-beyazlıların yarı finaldeki rakibi de belli oldu.

Prometey, çeyrek finalde Yunan ekibi Promitheas'ı 80-57'lik skorla eledi. Başkent ekibi, tek maçlı eleme sistemine göre yapılacak yarı final maçını gelecek hafta içi deplasmanda oynayacak.

Rusya'nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle Prometey, maçlarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynuyor.

TÜRK TELEKOM YARI FİNALDE!



EuroCup çeyrek final maçında sahasında ????????Ratiopharm Ulm'u 86-76 mağlup eden temsilcimiz, adını son 4 takım arasına yazdırdı.



Jerian Grant sayı

Tyrique Jones sayı pic.twitter.com/aEn5utYR1m — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 19, 2023

Türk Telekom Ratiopharm Ulm takımını 86-76 yendi

7Days Avrupa Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 86-76 yenerek yarı finale yükseldi.

Maça hem boyalı alandan hem de dış şutlardan bulduğu isabetlerle başlayan Ratiopharm Ulm, 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-12. Çeyreğin 8. dakikasında 14 sayılık (8-22) üstünlük kuran Alman ekibine Türk Telekom, 6-0'la karşılık verdi. Ratiopharm Ulm, ilk çeyreği 22-14 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte, Türk Telekom faul sıkıntısına erken girdi. Serbest atışlardan sayılar bulan Ratiopharm Ulm, Dos Santos'un da dış şutlardan bulduğu basketlerle 17. dakikayı 35-26 üstün geçti.

Moladan 8-0'lık seriyle dönen Türk Telekom, farkı 19. dakikada 1'e kadar indirdi: 34-35. Alman ekibi soyunma odasına 37-34 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe konuk takım iyi başladı. Caboclo'nun skorer oyunuyla farkı 26. dakikada 12'ye (43-55) çıkaran Ratiopharm Ulm, final periyoduna 57-50 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte hücumda temposunu artıran Türk Telekom, Bouteille'in sayılarıyla 34. dakikada farkı 3'e indirdi: 60-63. Türk Telekom, Grant'in üç sayılık basketiyle 36. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 64-63.

Sert savunmasıyla adeta rakibine potayı göstermeyen Türk Telekom, son bölümde farkı açtı ve sahadan 86-76 galibiyetle ayrılarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Adar Peer (İsrail)

Türk Telekom: Grant 20, Rıdvan Öncel, Bouteille 18, Jones 20, Eric, Boran Güler 2, Mehmet Yağmur, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 12, Erkan Yılmaz 2, Sestina 12

Ratiopharm Ulm: Dos Santos 21, Klepeisz, Paul 9, Christen 2, Caboclo 20, Herkenhoff 4, Nunez 16, Hawley, Jallow 2, Zugic 2

1. Periyot: 14-22

Devre: 34-37

3. Periyot: 50-57

Beş faulle çıkan: 29.32 Erkan Yılmaz, 39.40 Taylor (Türk Telekom), 39.47 Nunez (Ratiopharm Ulm)

"Savaştık ve geri döndük. Hiçbir zaman pes etmedik."



Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, Ratiopharm Ulm galibiyetini değerlendirdi. pic.twitter.com/E1NbIDG4g4 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 19, 2023

*Erdem Can: Bütün organizasyonumuzla ve oyuncularımla gurur duyuyorum

Kkarşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, oyuncularını tebrik etti.

"Yarı finaldeyiz. Bütün organizasyonumuzla ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok sert bir maçtı. İlk yarı hücumda yavaş oynadık. İkinci yarıda da istediğimiz tempoya çıkamadık ama daha akıllı oynadık. İyi bir galibiyet aldık. Tek odaklandığımız şey bundan sonraki maç olacak."

Öte yandan, Ratiopharm Ulm Başantrenörü Anton Gavel ise Türk Telekom'u tebrik ederek, "Maça iyi başladık. Son çeyrekte istediğimiz savunma sertliğinde oynayamadık ve Türk Telekom geri dönerek kazandı. Rakibimizi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.