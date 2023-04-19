Milli güreşçi Feyzullah Aktürk üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun 92 kilo elemelerinde Moldovalı Andrian Grosul'u yenen Feyzullah Aktürk, Ukraynalı Illia Archaia ile yaptığı çeyrek final müsabakasını da kazanarak yarı finale çıktı.

FEYZULLAH AKTÜRK AVRUPA ŞAMPİYONU!



Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 92 kiloda mücadele eden sporcumuz, finalde Osman Nurmagomedov'u 5-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.



Tebrikler Feyzullah! pic.twitter.com/h9vYltzJWM — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 19, 2023

Yarı finalde Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçen Feyzullah, altın madalya maçı yapmaya hak kazandı.

Finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov ile karşılaşan Feyzullah Aktürk, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.