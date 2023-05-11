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Spor
AA 11.05.2023 09:05

Milli sporcular 2 altın, 2 gümüş, 3 bronz kazandı

Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si altın toplam 7 madalya aldılar.

Milli sporcular 2 altın, 2 gümüş, 3 bronz kazandı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serbest Dalış Milli Takımı organizasyonun ikinci gününde 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Speed Apnea 4×50 metre kategorisinde genç kadınlarda Adasu Ramazanoğlu altın madalya kazanırken, genç erkeklerde Baran İşcan gümüş, Renan Yaman ise bronz madalya elde etti.

DNF müsabakalarında genç kadınlar kategorisinde yarışan Toprak Toprak altın, Alya Akar ise bronz elde etti. Genç erkekler kategorisinde ise Nida Murathan Bulut gümüş madalyanın sahibi olurken, Baran İşçan da bronz madalya kazandı.

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