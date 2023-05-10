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Spor
İHA 10.05.2023 21:33

Milli sporcular Dünya Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda finale yükseldi

Tayland'da düzenlenen Dünya Elite Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'ndan 7 sporcu finale yükseldi.

Milli sporcular Dünya Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda finale yükseldi
[Fotograf: İHA]

Dünya Muaythai Federasyonu (IMFA) tarafından Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 30. Dünya Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda 6. gün geride kalırken, farklı kilolarda mücadele eden Türkiye Muaythai Milli Takımının 7 sporcusu şampiyonada finallere yükselme başarısı gösterdi.

Öte yandan bugün düzenlenen yarı final maçlarında rakiplerine mağlup olan 6 sporcu bronz madalya hakkı kazandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yarı final maçları sonrası rakiplerini mağlup eden Sercan Koç, Mensura Karadayı, Gülistan Turan, Bediha Taçyıldız, Halime Eke ve Nefise Atalay, cuma ve cumartesi günün oynanacak final maçlarında altın madalya için mücadele edecek.

Günün en etkileyici maçı, 57 kiloda dövüşen Türk Milli Takım sporcusu Nefise Atalay'dan geldi. Nefise, Suudi Arabistanlı rakibini maçın ilk raundunda 30 saniye gibi kısa bir sürede nakavt ederek adını finale yazdırdı.

Büyükelçi Ersoy'dan millilere destek

Bugün düzenlenen yarı final maçlarını yerinde takip eden ve milli takıma destek veren T.C. Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy günün sonunda milli takım kafilesi ile bir araya geldi ve sporculara destek konuşması yaptı.

"Bangkok Büyükelçiliği olarak bugün şampiyonaya milli takımımızı desteklemeye geldik. Muaythai sporunun anavatanı Tayland'da düzenlenen böylesine üst düzey bir turnuvada 7 sporcumuzun finallere yükselmesinden gurur duyuyoruz."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yarı final maçları ardından konuşan Muaythai Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz ise birçok ülkenin madalyasız ayrıldığı bu turnuvada 7 sporcunun finale yükselmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

"Anadolu'nun yiğit çocukları dünyaya muaythai dersi vermeye devam ediyor."

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