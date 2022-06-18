Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Semih Saygıner bronz madalya kazandı
[Fotoğraf: AA arşiv]
Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Saygıner, üçüncü oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Semih Saygıner, yarı finalde ev sahibi ülkeden Dick Jaspers ile karşılaştı.
Hollandalı rakibine 50-33 mağlup olan Saygıner, bronz madalya kazandı.
Sıradaki Haber
İtalyan basınından Galatasaray iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz