Çizme'nin tanınmış gazetecilerinden Gianluca Di Marzio, sarı kırmızılıların Roberto Donadoni'yi gündemine aldığını yazdı.

Galatasaray adına, 58 yaşındaki teknik adamla görüşmeyi Sportif Direktör Sensebile'nin yapacağı belirtildi.

Donadoni, en son Çin ekibi Shenzhen'i çalıştırdı. İtalyan teknik adam, 2 yıldır bir takımda görev yapmıyor.

Bir dönem İtalya Milli Takımı'nın başında da yer alan Donadoni, Livorno, Genoa, Napoli, Cagliari, Parma ve Bologna'da da teknik adamlık yaptı.

Oyunculuk kariyerinde de önemli izler bırakan Roberto Donadoni, bir Milan efsanesi olarak tanınıyor.