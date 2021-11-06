Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Ramazan Sarı gümüş madalya kazandı
Milli sporcu Ramazan Sarı, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda gümüş madalya kazandı.
Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada Ramazan Sarı, Rus rakibi Mogomed Mogomaev'e mağlup oldu ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı.
Ramazan Sarı, yarı finalde Ermenistan'dan Arman Avagyan'ı 11-2 yenerek finale yükselmişti.
Ramazan Sarı, Dünya İkincisi!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 6, 2021
Milli güreşçimiz Ramazan Sarı, U23 Dünya Güreş Şampiyonası 79 kilo finalinde M. Magomaev'e mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.
Tebrikler Ramazan! pic.twitter.com/KfrMDDLZ8z
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