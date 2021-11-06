Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında "Sırbistan’da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası’nda 63.5 kiloda ülkemizi temsil eden Kerem Özmen, tarihi bir başarıya imza atarak gümüş madalya kazandı. 19 yaşındaki milli boksörümüzü gönülden tebrik ediyor, gelecek organizasyonlarda kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.