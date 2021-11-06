Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu’ndan milli boksör Kerem Özmen’e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Kerem Özmen’i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında "Sırbistan’da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası’nda 63.5 kiloda ülkemizi temsil eden Kerem Özmen, tarihi bir başarıya imza atarak gümüş madalya kazandı. 19 yaşındaki milli boksörümüzü gönülden tebrik ediyor, gelecek organizasyonlarda kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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