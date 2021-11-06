Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Kerem Özmen'den gümüş madalya
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti.
KEREM ÖZMEN DÜNYA İKİNCİSİ!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 6, 2021
Kerem Özmen, Olimpiyat şampiyonu rakibi Andy Cruz Gomez’e mağlup oldu.
Tam 14 yıl sonra ülkemize bir madalya kazandırdı. Tebrikler Kerem! pic.twitter.com/A15KSMyJAI
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