Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Neslihan Yiğit bronz madalya kazandı
[Fotoğraf: AA arşiv]
Milli sporcu Neslihan Yiğit, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan, tek kadınlar yarı finalinde dünya ve olimpiyat şampiyonu 1 numaralı seri başı İspanyol Carolina Marin ile karşılaştı.
Karşılaşmayı kaybeden milli badmintoncu, bronz madalyanın sahibi oldu.
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