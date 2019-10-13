Spor
Milli sporcu Elif Güneri gümüş madalya kazandı13 Ekim 2019 Pazar 14:24 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 14:37
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 81 kilo finalinde milli sporcu Elif Güneri, Rus rakibi Zenfira Magomedalieva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Güneri, 81 kilo finalinde Rus Zenfira Magomedalieva ile karşı karşıya geldi.
Rakibine mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.
Bugün finale çıkan 3 milli sporcudan Elif Güneri ve Buse Naz Çakıroğlu gümüş, Busenaz Sürmeneli ise altın madalya kazandı.
Kaynak: AA