Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü milli sporcusu 14 yaşındaki Kutsal Güneş Kurnaz, Muğla'da 27 Haziran-7 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada optimist sınıfında Türkiye'yi temsil edecek.

Kurnaz, Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefi doğrultusunda denizde antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu, şampiyonada birincilik kürsüsünde olmak istediğini söyledi. Kurnaz, emeklerinin karşılığı almak istediğini ifade etti.

"Geçen yıl Asya Şampiyonası'nda takımımızla birlikte şampiyon olmuştuk. Şimdi de önümüzde yeni bir şampiyona var. Orada da gözümüzü şampiyonluğa diktik. Hem kendi kulübümde hem de milli takımda çok sıkı şekilde çalışmalar yaptım. Sürekli milli takımda yer aldım ve güzel dereceler elde ettim. Şampiyonluk için bazen 8 saat denizde çalışma yaptım. Şampiyonada ülkemizin bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum."

"Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandı"

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel de sporcusunun şampiyonadan güzel dereceyle dönerek hem Türkiye’yi hem de Tekirdağ'ı gururlandıracağını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Uzel, dünya şampiyonasın zorlu geçeceğini belirtti.

"Kurnaz bu sene Türkiye'de gerçekleşen dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Kutsal'dan beklentimiz büyük çünkü bir yıl önce Asya şampiyonasına katıldı. Orada Asya takım şampiyonluğunu kazandılar. Kıta şampiyonasından sonra şimdi gözümüzü dünya şampiyonasına diktik. Şimdiye kadar çok yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandı. Yarışa çok az kaldı hepimiz heyecanlıyız. Şampiyonada bayrağımızı göndere çekip, güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz."